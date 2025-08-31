«Моя самая мощная поддержка»: в каких отношениях Воробьев находится с дочерью Гарифуллиной

Алексей Воробьев поделился, в каких отношениях находится с дочерью новоиспеченной супруги.

Весной этого года стало известно о свадьбе артиста. В СМИ появились новости о том, что артист тайно расписался с оперной певицей. Первое время звезды никак не комментировали новости о браке, но спустя несколько дней Воробьев все же признался, что лишился статуса холостяка, и начал публично демонстрировать обручальное кольцо.

Сейчас Аида и Алексей уже вместе выходят в свет, хоть и игнорируют пока красные дорожки и фотографов.

Теперь певец обнародовал трогательное видео с девятилетней дочерью супруги Оливией, которая спела его песню. Таким образом, Воробьев подчеркнул, что ему удалось наладить отношения с наследницей жены. Он побеседовал с девочкой, пока они ехали вместе в автомобиле.

«Все, песня "Дневник романтика" вышла», — поделился новостью артист. «Удачи! Молодец!» - закричала Оливия, сидящая на заднем сидении.

«Оливия — моя самая мощная и честная поддержка», — в ответ воскликнул Воробьев.

