«Повезло»: Алексей Воробьев вышел в свет с тещей и рассказал о теплых взаимоотношениях с ней

Певец Алексей Воробьев появился на премьере фильма «Сказки темного леса. Ворожея» с тещей. Артист обнял женщину на глазах журналистов и заявил, что ему повезло с семьей.

Воробьев произнес много нежных слов в адрес жены – Аиды Гарифуллиной. Ее в этот вечер не было рядом – певица готовится к концерту в Большом театре, а ее дочь не смогла посетить мероприятие из-за школы.

«Сказка в моей жизни произошла не так давно, когда я встретил свою потрясающую супругу. До этого в сказки и не верил. Когда встретил супругу, понял, что и сказки, и счастье существуют. Мне очень повезло с семьей, я это ценю и каждый день благодарю Бога за это», - произнес исполнитель.

Теща Воробьева сказала много приятных слов в адрес Алексея.

«Он необыкновенный. Очень добрый, веселый. Самое главное – он очень талантливый. Получилось, что два талантливых человека встретились», - не скрывала радости теща Воробьева.

Артист признавался, что «безумно» любит супругу, и дал понять, что Аида для него номер один.

«Что любит моя жена – для меня критически важно, это мой приоритет в жизни», - заключил артист. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее он поделился, в каких отношениях находится с дочерью Аиды. Воробьев назвал девочку «самой честной поддержкой».