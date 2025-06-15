«Кринж года»: Zivert высмеяла Алексея Воробьева из-за высказывания о женщинах

Zivert осудила Алексея Воробьева за его слова про женщин, которые любят делать макияж.

Недавно певец обрушился с критикой на девушек с макияжем. Он намекнул на неполноценность всех, кто пользуется косметикой. Алексей выразил уверенность, что девушки с макияжем просто пытаются подстраиваться под других людей и произвести некое впечатление. А признаком сформировавшейся полноценной личности Воробьев назвал способность «наплевать на чужое мнение».

Артистка высмеяла коллегу за слова в сторону женщин и намекнула на его лицемерие, ведь он сам использовал фильтр, когда снимал обращение к подписчицам.

«Вы видели этот ролик? Как Алексей Воробьев записывает видео, где все женщины неполноценны. И никогда им полноценными не стать, потому что они красятся. Это видео – это просто кринж года», — заявила Zivert в программе «Шоу Воли».

Однако Воробьев уже оправдался за свои слова и публично извинился. Он подчеркнул, что любит всех женщин независимо от того, как они выглядят.

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