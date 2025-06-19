«Евгений был таким красавцем»: Плющенко после блефаропластики появился на публике

Олимпийский чемпион по фигурному Катанию Евгений Плющенко посетил хоккейную тренировку после пластической операции по омоложению у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен предстал перед публикой с опухшим лицом и отеками на глазах.

Плющенко сделали блефаропластику, подтянули кожу в районе лба и бровей, в результате чего у него появился эффект «лисьих глаз». Хайдаров обещал, что через пару недель после хирургического вмешательства лицо мужа продюсера Яны Плющенко будет выглядеть естественно, однако этого не произошло.

В личном блоге фигуриста появились новые кадры с тренировки, на которых поклонники с трудом узнали своего кумира. Комментаторы выразили надежду, что внешность Плющенко пока изуродована сильным отеком, и призвали еще подождать.

«Глаза натянули на затылок. Зачем же вы так?» - обратились к фигуристу поклонники.

Некоторые также отметили, что до омоложения 43-летний Плющенко был красивее.

«Евгений был таким красавцем, чего нельзя сказать теперь», - отметила поклонница спортсмена.