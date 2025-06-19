НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2025, 20:15
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«Евгений был таким красавцем»: Плющенко после блефаропластики появился на публике

Евгений Плющенко показал обновленную внешность и разочаровал поклонников.
«Евгений был таким красавцем»: Плющенко после блефаропластики появился на публике

© Kashaev Pavel/East News

Олимпийский чемпион по фигурному Катанию Евгений Плющенко посетил хоккейную тренировку после пластической операции по омоложению у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен предстал перед публикой с опухшим лицом и отеками на глазах.

Плющенко сделали блефаропластику, подтянули кожу в районе лба и бровей, в результате чего у него появился эффект «лисьих глаз». Хайдаров обещал, что через пару недель после хирургического вмешательства лицо мужа продюсера Яны Плющенко будет выглядеть естественно, однако этого не произошло.

В личном блоге фигуриста появились новые кадры с тренировки, на которых поклонники с трудом узнали своего кумира. Комментаторы выразили надежду, что внешность Плющенко пока изуродована сильным отеком, и призвали еще подождать.

«Глаза натянули на затылок. Зачем же вы так?» - обратились к фигуристу поклонники.

Некоторые также отметили, что до омоложения 43-летний Плющенко был красивее.

«Евгений был таким красавцем, чего нельзя сказать теперь», - отметила поклонница спортсмена.

«Евгений был таким красавцем»: Плющенко после блефаропластики появился на публике

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее поклонники заподозрили, что Яна Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки», однако продюсер опровергла все домыслы и заверила, что для нее операция мужа стала шоком. Выяснилось, что в момент, когда фигурист находился у Хайдарова, Рудковская была в Баку. По ее словам, хирург «по-хорошему развел» Евгения на большую операцию, хотя он обратился только для того, чтобы убрать грыжи под глазами и блефаропластику делать не планировал.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Евгений Плющенко
соцсети
блефаропластика
пластическая операция
новости шоу-бизнеса
фигурное катание
спорт
Тимур Хайдаров