«Евгений был таким красавцем»: Плющенко после блефаропластики появился на публике
© Kashaev Pavel/East News
Олимпийский чемпион по фигурному Катанию Евгений Плющенко посетил хоккейную тренировку после пластической операции по омоложению у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Спортсмен предстал перед публикой с опухшим лицом и отеками на глазах.
Плющенко сделали блефаропластику, подтянули кожу в районе лба и бровей, в результате чего у него появился эффект «лисьих глаз». Хайдаров обещал, что через пару недель после хирургического вмешательства лицо мужа продюсера Яны Плющенко будет выглядеть естественно, однако этого не произошло.
В личном блоге фигуриста появились новые кадры с тренировки, на которых поклонники с трудом узнали своего кумира. Комментаторы выразили надежду, что внешность Плющенко пока изуродована сильным отеком, и призвали еще подождать.
«Глаза натянули на затылок. Зачем же вы так?» - обратились к фигуристу поклонники.
Некоторые также отметили, что до омоложения 43-летний Плющенко был красивее.
«Евгений был таким красавцем, чего нельзя сказать теперь», - отметила поклонница спортсмена.
Ранее поклонники заподозрили, что Яна Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки», однако продюсер опровергла все домыслы и заверила, что для нее операция мужа стала шоком. Выяснилось, что в момент, когда фигурист находился у Хайдарова, Рудковская была в Баку. По ее словам, хирург «по-хорошему развел» Евгения на большую операцию, хотя он обратился только для того, чтобы убрать грыжи под глазами и блефаропластику делать не планировал.