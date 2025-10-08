Певец Алексей Чумаков проигнорировал жену Юлию Ковальчук в черном вечернем платье. Пользователи Сети обратили на поведение артиста под новой публикацией Ковальчук.

В личном блоге Юлии появился ролик, во время которого она позировала в черном вечернем платье. Певица сделала макияж с красной помадой, локоны и дополнила образ ювелирными украшениями.

«Репетирую проходку на свой концерт», — подписала видео Юлия.

Также в кадр попал Алексей Чумаков. На ролике видно, что певец ни разу не взглянул на супругу, идущую впереди него. Поклонников Ковальчук возмутило поведение Алексея. Они заявили, что он не ценит жену.

«Муж не взглянул, вот это любовь. Красотка, а муж не ценит. Токсик сзади, в зеркало смотрит, на себя», — написали подписчики.

Отметим, что супруги не комментировали критику.

