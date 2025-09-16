Алексей Чумаков рассказал об атрофии ниже пояса после проблем с позвоночником. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец Алексей Чумаков в конце августа серьезно напугал фанатов. Во время отдыха он почувствовал боли в спине. После того, как артист вернулся в Россию, его срочно прооперировали.

«Во-первых, это больно, но больно это (бог с ним. — Прим. ред.) с ним. А ты уже встать не можешь, потому что атрофия пошла. Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова», — рассказал он.

Операция на позвоночнике артиста прошла успешно — спустя четыре дня после вмешательства врачей он уже продолжил выступать с концертами.

«У меня в позвоночнике шесть штифтов, они такие крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит. Их соединяют две 12-сантиметровые пластины», — объяснил Чумаков.

Певец признался, что вышел на сцену, чтобы не подводить зрителей, которые ждут его выступлений.

