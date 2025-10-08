36-летнюю актрису Паулину Андрееву засняли на вечеринке друзей в США

Актриса Паулина Андреева в последнее время редко появлялась в медиапространстве. И, как оказалось, не просто так. Экс-жена режиссера Федора Бондарчука улетела в США, где посетила вечеринку друзей.

После расставания с кинематографистом Паулина стала чаще выбираться на различные мероприятия и больше работать. Многие поклонники отмечают, что она будто расцвела и стала счастливее, когда закончила отношения с Федором. Даже на новых фото, сделанных на вечеринке друзей в Америке, она улыбалась и радовалась каждому моменту.

Отметим, что вечеринку устроили актриса Светлана Устинова и ее муж Илья Стюарт. 4 октября мужчина отмечал день рождения, поэтому пригласил в гости всех близких приятелей. Судя по кадрам, которые появились в Сети, праздник состоял из формальной и неформальной части. Для первой Андреева выбрала черный костюм, а для второй – топ и яркие брюки.

К слову, о разводе с Бондарчуком Паулина объявила в марте 2025 года. Причинами актриса не делилась, но подчеркивала – они с режиссером по-прежнему в хороших отношениях.

