НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 августа 2025, 14:56
1 мин.

Алексей Чумаков показал, как передвигается на ходунках после срочной операции

Алексей Чумаков показал, как передвигается на ходунках после срочной операции

© Korobeynikov Dmitry/East News

Певец Алексей Чумаков недавно перенес пятичасовую операцию на позвоночнике. Он признался, что едва не оказался в инвалидном кресле, если бы жена Юлия Ковальчук не настояла на госпитализации. Сейчас артист чувствует себя лучше, но пока передвигается на ходунках.

На своей страничке в соцсети Алексей рассказал, что уже успел дать концерт, но отказался от активных движений на сцене. Сейчас артист передвигается на ходунках и благодарит медперсонал, нянечку и, конечно же, супругу за поддержку. 44-летний певец надеется, что уже скоро снова сможет носить на руках своих дочерей.

Алексей Чумаков показал, как передвигается на ходунках после срочной операции

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнитель рассказал, что не хотел ехать в больницу. Но экс-солистка «Блестящих» настояла на госпитализации. Без своевременной помощи врачей Алексей мог бы оказаться в инвалидном кресле.

Напомним, Чумакову вставили в позвоночник 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. По словам артиста, он откладывал операцию 2 месяца, и все это время терпел боль. Ситуация усугубилась настолько, что Чумаков не мог взять на руки детей — у него были пережаты крупный нерв и спинной мозг.

Ранее актер Борис Щербаков досрочно покинул стационар после операции по замене сустава. Дома о звезде кино заботятся сын и жена.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук
операция