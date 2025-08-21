Алексей Чумаков показал, как передвигается на ходунках после срочной операции

Певец Алексей Чумаков недавно перенес пятичасовую операцию на позвоночнике. Он признался, что едва не оказался в инвалидном кресле, если бы жена Юлия Ковальчук не настояла на госпитализации. Сейчас артист чувствует себя лучше, но пока передвигается на ходунках.

На своей страничке в соцсети Алексей рассказал, что уже успел дать концерт, но отказался от активных движений на сцене. Сейчас артист передвигается на ходунках и благодарит медперсонал, нянечку и, конечно же, супругу за поддержку. 44-летний певец надеется, что уже скоро снова сможет носить на руках своих дочерей.