Алексей Чумаков показал, как передвигается на ходунках после срочной операции
© Korobeynikov Dmitry/East News
Певец Алексей Чумаков недавно перенес пятичасовую операцию на позвоночнике. Он признался, что едва не оказался в инвалидном кресле, если бы жена Юлия Ковальчук не настояла на госпитализации. Сейчас артист чувствует себя лучше, но пока передвигается на ходунках.
На своей страничке в соцсети Алексей рассказал, что уже успел дать концерт, но отказался от активных движений на сцене. Сейчас артист передвигается на ходунках и благодарит медперсонал, нянечку и, конечно же, супругу за поддержку. 44-летний певец надеется, что уже скоро снова сможет носить на руках своих дочерей.
Исполнитель рассказал, что не хотел ехать в больницу. Но экс-солистка «Блестящих» настояла на госпитализации. Без своевременной помощи врачей Алексей мог бы оказаться в инвалидном кресле.
Напомним, Чумакову вставили в позвоночник 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. По словам артиста, он откладывал операцию 2 месяца, и все это время терпел боль. Ситуация усугубилась настолько, что Чумаков не мог взять на руки детей — у него были пережаты крупный нерв и спинной мозг.
