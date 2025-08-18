44-летний певец Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков мог оказаться в инвалидном кресле. Несколько дней назад он перенес сложную операцию на позвоночнике.

По данным StarHit, исполнителя хита «Тут и там» экстренно прооперировали в 67-й больнице города Москвы, в отделении травматологии и нейрохирургии.

Как признался сам певец, он почувствовал себя плохо во время семейного отдыха. Ему пришлось прервать отпуск и срочно лететь в Москву. По словам Чумакова, в больницу он попал практически с трапа самолета.

«Операция длилась пять часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг», — рассказал Алексей, добавив, что на госпитализации настояла его жена, певица Юлия Ковальчук.

Несмотря на перенесенное хирургическое вмешательство, Чумаков отказался от длительного реабилитационного периода и уже 17 августа выступил в Санкт-Петербурге.

«Сегодня, к сожалению, без танцев, четыре дня назад у меня была операция», — откровенно признался артист со сцены.

По мнению Чумакова, люди несколько месяцев ждут концерта, строят планы, поэтому отменять запланированные выступления нельзя.

«Я сразу сообщил доктору, что в любом состоянии, но поеду. Он понял, что я идиот, а с идиотами умные люди не спорят», — заключил певец.

