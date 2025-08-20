Жена выписавшегося из больницы Бориса Щербакова рассказала о его реабилитации

Народный артист России Борис Щербаков 18 августа досрочно покинул стационар после операции по замене сустава. Жена знаменитости Татьяна Бронзова рассказала, как проходит реабилитация супруга в домашних условиях.

По словам Татьяны, 75-летний артист чувствует себя хорошо. Супруга и сын регулярно делают ему перевязки, готовят вкусные обеды. По квартире Щербаков передвигается на ходунках. Бронзова добавила, что мужу достались хорошие врачи, которые сделали операцию на высоком уровне.

«Но Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось. 25 августа должен приехать хирург снимать швы», — приводит слова Бронзовой Kp.ru.

После супруги планируют уехать на дачу, где Щербаков будет восстанавливаться, занимаясь на тренажерах. Татьяна добавила, что артист точно не сможет выходить на сцену в ближайшие два месяца, несмотря на запланированные съемки и спектакли.

Напомним, 24 июля Борис Щербаков упал на даче и ударился бедром. Его госпитализировали, а через два дня выписали. Он ходил с костылями, но 11 августа снова упал дома, после чего ему потребовалась операция.

Ранее предполагаемый любовник Полины Дибровой Роман Товстик заявил, что получил перелом после нападения пока еще законной жены.