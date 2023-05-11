«Друзья, кинопоказ отменяется!»: шоу Александра Гудкова закрыто без объяснения причин

Администрация московского кинотеатра «Октябрь» отменила шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри».

Официальная причина неизвестна, участники несостоявшегося представления в шутку называют версию с ковидными ограничениями.

«Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги», – сообщили представители шоу.

Агентство РИА Новости напоминает, что первый выпуск шоу вышел на YouTube два года назад. Его авторы - Александр Гудков, Григорий Щатохин и Вадим Селезнев работали в команде «Вечерний Ургант».

Прошлым летом Александр Гудков выступил с пародией на клип SHAMAN «Я русский». Пародия называлась «Я узкий» и лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обращался в СК России с просьбой дать правовую оценку ролику артиста.