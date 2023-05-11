«Друзья, кинопоказ отменяется!»: шоу Александра Гудкова закрыто без объяснения причин
Администрация кинотеатра «Октябрь» отменила шоу Александра Гудкова без объяснения причин.
Администрация московского кинотеатра «Октябрь» отменила шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри».
Официальная причина неизвестна, участники несостоявшегося представления в шутку называют версию с ковидными ограничениями.
«Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги», – сообщили представители шоу.
Агентство РИА Новости напоминает, что первый выпуск шоу вышел на YouTube два года назад. Его авторы - Александр Гудков, Григорий Щатохин и Вадим Селезнев работали в команде «Вечерний Ургант».
Прошлым летом Александр Гудков выступил с пародией на клип SHAMAN «Я русский». Пародия называлась «Я узкий» и лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обращался в СК России с просьбой дать правовую оценку ролику артиста.