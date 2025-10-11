Александр Збруев заявил о намерении вернуться на сцену после госпитализации

Госпитализированный Александр Збруев планирует вернуться на сцену после выписки из больницы. 87-летний артист отметил, что у него очень много работы.

Как пояснил Збруев, ему пришлось отменить только две постановки из-за плохого самочувствия. Но артист намерен вернуться на сцену — он работает в «Ленкоме» и занят в спектакле Театра на Малой Бронной.

«И я верю в то, что я, конечно, вернусь в театр», — приводит слова Збруева ТАСС.

Актер отметил, что находится в хороших руках и очень доволен оказанной ему медицинской помощью.

Напомним, ранее СМИ писали, что артиста госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание из-за сильной боли в животе.

Однако позже жена Александра Людмила Савельева отметила, что его отправили в больницу в связи с плановым обследованием и призвала не распространять недостоверные слухи.