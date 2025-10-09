Александра Збруева экстренно госпитализировали из-за сильной боли в животе

Актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве из-за сильной боли в животе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезду «Большой перемены» несколько дней мучали спазмы в кишечнике, поэтому ему пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие по вызову медики приняли решение госпитализировать актера.

Отмечается, что это произошло несколько дней назад. В настоящее время 87-летний Збруев находится под присмотром врачей в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в сентябре в московских театрах перенесли спектакли с участием актера из-за ухудшения состояние здоровья. Збруев должен был выйти на сцену «Ленкома» и Театра на Малой Бронной, однако постановки, в которых он был заявлен, перенесли. Он жаловался на головные боли и слабость.