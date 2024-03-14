Александр Розенбаум едва не расплакался перед гробом Моргуновой

Народный артист России Александр Розенбаум пришел на похороны диктора Светланы Моргуновой в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

Во время церемонии прощания музыкант сидел в первых рядах едва сдерживал эмоции. Певец избежал общения с работниками СМИ и зашел через другой вход. Повесив голову, артист едва сдерживал эмоции – на его глазах были заметны слезы.

Напомним, Светлана Моргунова скончалась 10 марта. Причиной смерти 84-летней народной артистки России стал оторвавшийся тромб.

Моргунова училась в театральной студии при театре имени Моссовета, с 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она также была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

На похороны знаменитого диктора вместе с Розенбаумом пришли Лев Лещенко, Игорь Наджиев и Клара Новикова. Отпевание Моргуновой прошло 14 марта в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи им. Склифосовского.