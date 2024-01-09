«Фаворит»: Васильев назвал того, кто может занять его место в «Модном приговоре»

Александр Васильев хочет видеть Александра Рогова в роли ведущего в «Модном приговоре». Об этом сообщает издание The Voice.

Передача «Модный приговор» много лет появлялась в эфире федерального ТВ. Однако год назад ее перестали показывать. Руководство канала не исключает, что шоу может вернуться на ТВ, но с новым ведущим. На эту роль претендуют Игорь Верник, Александр Рогов и Даниил Грачев.

Александр Васильев долгое время являлся ведущим «Модного приговора». В личном блоге он назвал того, кто лучше всех справится с этой ролью.

Как выяснилось, фаворитом Васильева стал Александр Рогов. «Я за профессионального Александра Рогова! Надеюсь, именно он займет место ведущего. А кто ваш фаворит?» — обратился историк моды к россиянам.

Узнав об этом, Рогов поблагодарил Васильева за поддержку. «Это лучший и самый приятный комментарий по поводу меня в шоу», — сообщил стилист.

Ранее модель Маргарита Никулина высказалась о возможности «Модного приговора» без Александра Васильева. Подробности смотрите в этой статье.