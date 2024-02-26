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Опубликовано 26 февраля 2024, 10:31
1 мин.

Александр Петров поделился кадрами с женой под названием «история знакомства»

Александр Петров поделился кадрами с женой под названием «история знакомства»

© Starface.ru

Актер Александр Петров поделился кадрами с женой под названием «история знакомства». Звездная пара сняла трендовое видео и выложила его в соцсеть.

Александр Петров уже несколько дней не находится на территории России. Актер вместе с супругой Викторией отправился на отдых за границу. Пара решила повторить трендовое видео, на котором влюбленные рассказывают историю знакомства.

На ролике Виктория запечатлена в черном свободном пиджаке и платье. Александр отдал предпочтение спортивному костюму. Звездная пара сняла ролик на одной из улиц Парижа. Петров, не стесняясь прохожих, крепко обнял и поцеловал жену.

«История нашего знакомства», — подписал публикацию Александр.

Александр Петров поделился кадрами с женой под названием «история знакомства»

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее актер Александр Петров заявил, что в свободное время смотрит с женой турецкие мелодрамы. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что у госпитализированного Бари Алибасова нарушена работа правой половины тела. Продюсер находится в тяжелом состоянии.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса
Александр Петров