Актер Александр Петров поделился кадрами с женой под названием «история знакомства». Звездная пара сняла трендовое видео и выложила его в соцсеть.

Александр Петров уже несколько дней не находится на территории России. Актер вместе с супругой Викторией отправился на отдых за границу. Пара решила повторить трендовое видео, на котором влюбленные рассказывают историю знакомства.

На ролике Виктория запечатлена в черном свободном пиджаке и платье. Александр отдал предпочтение спортивному костюму. Звездная пара сняла ролик на одной из улиц Парижа. Петров, не стесняясь прохожих, крепко обнял и поцеловал жену.

«История нашего знакомства», — подписал публикацию Александр.