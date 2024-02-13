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Опубликовано 13 февраля 2024, 22:02
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«Обожаем»: актер Александр Петров раскрыл детали семейной жизни

Актер Петров заявил, что в свободное время смотрит с женой турецкие мелодрамы.
«Обожаем»: актер Александр Петров раскрыл детали семейной жизни

© Starface.ru

Актер Александр Петров с женой Викторией посетил премьеру в Москве и сообщил некоторые подробности семейной жизни. Он рассказал, что в свободное от работы время смотрит с женой турецкие фильмы.

Соответствующую информацию узнал сайт mk.ru.

«Мы обожаем турецкие мелодрамы», - признался Петров.

Пара посвятила журналистам несколько минут. За это время актер также ответил на вопрос о планах на День Святого Валентина.

Петров признался – у них «каждый день праздник» и не важно, какое на календаре число – 14 февраля или 15.

Недавно актер публично признался супруге в любви. Он разместил в соцсетях кадры их фотосессии в черно-белом цвете и подписал: «С женой! Люблю тебя!

Напомним, актер несколько лет встречался с актрисой Стасей Милославской. Внезапно Петров сообщил, что женился. Однако супругой актера стала другая женщина – Виктория Антонова, с которой он познакомился в ресторане. Пара зарегистрировала отношения через несколько дней после знакомства.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Петров
жена
фильмы
семья