«Обожаем»: актер Александр Петров раскрыл детали семейной жизни

Актер Александр Петров с женой Викторией посетил премьеру в Москве и сообщил некоторые подробности семейной жизни. Он рассказал, что в свободное от работы время смотрит с женой турецкие фильмы.

Соответствующую информацию узнал сайт mk.ru.

«Мы обожаем турецкие мелодрамы», - признался Петров.

Пара посвятила журналистам несколько минут. За это время актер также ответил на вопрос о планах на День Святого Валентина.

Петров признался – у них «каждый день праздник» и не важно, какое на календаре число – 14 февраля или 15.

Недавно актер публично признался супруге в любви. Он разместил в соцсетях кадры их фотосессии в черно-белом цвете и подписал: «С женой! Люблю тебя!

Напомним, актер несколько лет встречался с актрисой Стасей Милославской. Внезапно Петров сообщил, что женился. Однако супругой актера стала другая женщина – Виктория Антонова, с которой он познакомился в ресторане. Пара зарегистрировала отношения через несколько дней после знакомства.