Лайма Вайкуле выставила Аллу Пугачеву в неприглядном виде со сползающим париком

Латвийская певица Лайма Вайкуле поделилась в Сети кадрами, на которых ее коллега Алла Пугачева оказалась выставлена в неприглядном свете. Примадонна под камерами пыталась поправить сползающий парик, пишет Экспресс газета.

Неловкий момент произошел на фестивале в Юрмале, который организовала латвийская певица. Пользователи Сети и так достаточно язвительно восприняли появление Примадонны на мероприятии — их смутили последствия недавней пластики — так еще и звездная подруга подлила масла в огонь, опубликовав кадры неприятной ситуации.

А заключалась она в том, что во время аплодисментов у Пугачевой сполз парик. Певица не замешкалась и поправила его, однако для людей в Сети это стало поводом для очередных насмешек в адрес музыкальной дивы.

Один из комментаторов «ужаснулся», почему Вайкуле старается представить Примадонну в таком свете. Кроме того, он написал, что сложившаяся ситуация может вызвать только смех.

Ранее латвийская певица и ее звездная подруга вновь вызвали бурное обсуждение в Сети. На этот раз пользователи раскритиковали знаменитостей на фестивале в Юрмале за курение. Старые знакомые встречали гостей мероприятия с папиросами в руках. Комментаторы сочли подобное поведение позорным. По их мнению, пожилым звездам не пристало вести себя таким образом. Некоторые участники обсуждения и вовсе предрекли певицам скорую смерть из-за вредного образа жизни. Особенно досталось Вайкуле, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, не смогла отказаться от пагубной привычки, опасной для здоровья.