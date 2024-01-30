Александр Олешко сообщил о необходимости снимать патриотическое кино

Известный актер заявил о необходимости создания патриотического кино. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению артиста, кинематограф выступает частью отечественной «корневой системы». Он отметил, что с помощью патриотических картин появляется возможность поговорить с человеком и научить его понимать свои корни. Александр подчеркнул, что каждый человек обязан уважать и любить свою историю.

«Кино может стать в этом помощником и проводником. Ни в коем случае не врагом. Патриотическое кино необходимо снимать, и именно сейчас, в наше время», - высказался Олешко.

Кроме того, актер добавил, что через подобные киноленты юных зрителей можно также учить любить свою Родину.

Ранее Александр Олешко рассказал, что потолстел ради роли Немировича-Данченко в фильме «Хитровка. Знак четырех».

Также сообщалось, что Олешко оконфузился на концерте в Кремле из-за короткого платья Люси Чеботиной.