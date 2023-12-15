Александр Олешко оконфузился на концерте в Кремле из-за короткого платья Чеботиной

Актер Александр Олешко оконфузился на концерте в Кремле из-за короткого платья Люси Чеботиной. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялся концерт «Гайдай — 100». Ведущими мероприятия стали Александр Олешко и Аглая Шиловская. По информации источника, актер уверенно провел концерт. Он не подглядывал в папку с текстом, отдавая предпочтение импровизации. Несмотря на это, после выступления Чеботиной Олешко оконфузился и запутался в словах. Это привело к тому, что он не смог объявить следующего артиста. По словам Александра, он «отвлекся на платье» певицы. Отметим, что для выхода в свет Люся выбрала короткое белое платье с разрезами.

Как выяснилось, россияне увидят концерт уже на новогодних праздниках. Сам Олешко уточнил, что отметит Новый год с семьей и тремя котами. «Я отец котов», — с юмором сообщил артист.

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