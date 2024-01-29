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Опубликовано 29 января 2024, 15:11
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Актер Александр Олешко признал, что потолстел ради роли Немировича-Данченко

Актер Александр Олешко признал, что потолстел ради роли Немировича-Данченко

© Starface.ru

Актер Александр Олешко признал, что потолстел ради роли Немировича-Данченко. Об этом сообщает Пятый канал.

Актер рассказал журналистам об отчаянных поступках, на которые ему пришлось идти ради получения заветных ролей. По словам Олешко, когда ему предложили сыграть роль Немировича-Данченко в картине «Хитровка. Знак четырех», артисту пришлось набрать в весе.

«Я специально поправился на девять килограммов. Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму», — рассказал он.

Отметим, что процесс похудения Олешко проходил не просто — он питался детским питанием.

«За два-три дня переходишь на детское питание. Отснялся — перешел на сковородку опять», — рассказывал артист.

Ранее мы писали о том, что Александр Олешко замешкался на концерте в Кремле из-за короткого платья Чеботиной.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Александр Олешко
диета