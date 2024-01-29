Актер Александр Олешко признал, что потолстел ради роли Немировича-Данченко
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Актер Александр Олешко признал, что потолстел ради роли Немировича-Данченко. Об этом сообщает Пятый канал.
Актер рассказал журналистам об отчаянных поступках, на которые ему пришлось идти ради получения заветных ролей. По словам Олешко, когда ему предложили сыграть роль Немировича-Данченко в картине «Хитровка. Знак четырех», артисту пришлось набрать в весе.
«Я специально поправился на девять килограммов. Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму», — рассказал он.
Отметим, что процесс похудения Олешко проходил не просто — он питался детским питанием.
«За два-три дня переходишь на детское питание. Отснялся — перешел на сковородку опять», — рассказывал артист.
Ранее мы писали о том, что Александр Олешко замешкался на концерте в Кремле из-за короткого платья Чеботиной.