56-летняя актриса Рената Литвинова вернулась из Франции в РФ ради встречи с мамой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Литвинова уже давно не проживает на территории России. Артистка обосновалась во Франции: там у нее имеется квартира в центре Парижа. Уехав из страны, Рената по-прежнему занимается творческой деятельностью: она играет в театре и снимается для глянцевых журналов. Знаменитость неоднократно говорила, что счастлива во Франции. Несмотря на это, в личном блоге актриса рассказала о возвращении в Россию.

Литвинова сообщила, что прилетела в Санкт-Петербург и остановилась в элитном отеле. По словам Ренаты, она держит путь к маме, которая проживает в Москве. Напомним, что актриса второй раз за год приезжает к родительнице. До этого она была в РФ в феврале на 85-летии мамы.

«На пути к маме. В самом домашнем отеле, в котором просыпаешься, как у себя», — высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из РФ актриса Рената Литвинова оголилась ради заработка за рубежом. Подробности смотрите в этой статье.