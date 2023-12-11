«Долго обсуждали»: Яна Поплавская рассказала о страстном поцелуе с Олешко

Известная актриса Яна Поплавская вспомнила, как поцеловалась на съемочной площадке с коллегой Александром Олешко. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Как призналась артистка, она вместе с Олешко снималась в фильме «Рекламная пауза». По сюжету киноленты актеры должны были страстно поцеловаться в одной из сцен. При этом во время съемок режиссер картины посчитал игру Поплавской и Олешко не слишком убедительной.

«Наш страстный поцелуй на съемочной площадке долго обсуждали, а мы многие годы, смеясь, вспоминали и не могли вспомнить, сколько дублей сделали, чтобы наша кинострасть устроила режиссера», - заявила Поплавская.

Звезда уточнила, что вспомнила об этой ситуации во время случайной встречи с Олешко во Владимире.

Ранее Яна Поплавская отреагировала на оскорбление актрисы Киры Прошутинской. По словам артистки, она ни капли не изменилась с возрастом и осталась «все такая же».