Александр Мартынов заявил, что Гогунский появится в новом сезоне «Универа»

Актер Александр Мартынов заявил, что Виталий Гогунский появится в новом сезоне «Универа». Об этом сообщает mk.ru.

Популярный сериал «Универ» получил продолжение, и поэтому любимые герои возвращаются на экраны ТВ. Как выяснилось, актер Виталий Гогунский тоже вернулся к своей роли. По словам Мартынова, персонаж Виталия проявит себя с новой стороны.

«Это уже будет не ситком, а комедия, что для меня очень важно. В ситкоме персонаж не развивается, он законсервирован. Тут я потираю ручки от предвкушения», — высказался актер.

По словам Александра, во время съемок на площадке проходили забавные моменты. Артист вспоминает с большой иронией те моменты, когда подготовка к съемкам была дольше, чем сам процесс.

«Например, тебя долго гримируют, а потом ты просто лежишь какое-то время на заднем плане. Иногда я засыпал и лежал, храпел себе тихонько», — резюмировал Мартынов.

Ранее сообщалось, что выручка киностудии актера Виталия Гогунского составила почти 10 млн рублей. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали, что телеведущему Ивану Урганту пришлось объясняться с налоговой из-за Елены Блиновской.