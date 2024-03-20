Александр Маршал осудил американские гастроли Кристины Орбакайте

Заслуженный артист РФ, солист групп «Цветы» и «Парк Горького» Александр Маршал прокомментировал гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам США и Канады. Его слова приводит aif.ru.

«Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! <…> Могу сказать про себя: я знаю, что скоро опять буду на передовой петь для наших ребят! Пишите больше о них!», - поделился музыкант.

Маршал также призвал журналистов перестать освещать жизнь уехавших из России деятелей культуры. Он подчеркнул, что ему безразлична судьба подобных артистов.

Напомним, Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после массовой отмены концертов в России. Так, певица собирается выступить в Ванкувере, Торонто, Лос-Анджелесе, Майами, Бостоне, Нью-Йорке, Фидалельфии, Сиэтле и Сан-Франциско. Шоу намечены на сентябрь 2024 года.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Кристина Орбакайте заработала в России 100 млн рублей.