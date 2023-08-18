Александр и Эмма Малинины рассказали, как отпраздновали помолвку 22-летнего сына. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитостей.

На днях сын певца Фрол сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Важное событие произошло в Италии. Известно, что звездные родители одобрили выбор наследника и в честь радостного события устроили праздник.

В личном блоге Эмма показала кадры семейного торжества из ресторана. Супруга музыканта призналась, что счастлива за сына и его возлюбленную.

«Хочу пожелать вам, детки, счастья, бесконечной любви, терпения. Мы вас тоже обещаем любить и беречь», — высказалась Малинина.

Напомним, что Александр и Эмма уже много лет проживают в Мюнхене. Артист приезжает в РФ только на съемки и выступления.

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Малинина определилась с местом для свадьбы с иностранцем. Подробности смотрите в этой статье.

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