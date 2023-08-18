Певица Кристина Орбакайте после долгой паузы выступила в Израиле в коротком платье. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Артистка на 5 месяцев приостановила свою концертную деятельность. Дело в том, что почти все это время Кристина вместе с семьей путешествовала по Европе. После затянувшегося отпуска знаменитость отправилась в Израиль на заработки.

В соцсети Орбакайте поделилась видео своего выступления. Для долгожданного появления перед публикой певица выбрала короткое платье, которое никого не оставило равнодушным. Во время концерта Кристина активно взаимодействовала со зрителями, предлагая им подпевать.

Кроме того, впервые за долгие годы Орбакайте исполнила хит «Поговорим». Этой композиции уже более 30 лет. Ее премьера состоялась на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой».

Также в конце своего выступления артистка пообещала вернуться в Израиль с полноценным шоу в январе 2024 года.

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