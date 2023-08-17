Дочь Александра Малинина определилась с местом для свадьбы с иностранцем

22-летняя дочь музыканта Александра Малинина Устинья продолжает активно готовиться к свадьбе с иностранцем Заком. Событие обещает быть масштабным, однако подробности знаменитая семья предпочитает не раскрывать. Недавно же наследница артиста немного приоткрыла завесу тайны и рассказала фанатам о месте проведения торжества.

Сейчас Устинья с женихом находятся в Гонконге. После отдыха с родителями невесты молодые люди отправились навестить семью Зака. Однако практически сразу после приезда девушку «взяла в оборот» будущая свекровь, так как ее избранника совсем поглотили рабочие вопросы. Впрочем, Малинина была не особо против, так как с мамой британца ее связывают хорошие отношения.

С женщиной Устинья сейчас посещает различные достопримечательности и просто наслаждается городом. За несколько дней она настолько влюбилась в Гонконг, что задумалась об организации свадьбы в Китае. Заку такая идея тоже пришлась по вкусу, и они даже вместе стали смотреть залы и локации.

Примут ли такое решение пары родители Устиньи – непонятно. В Сети поклонники считают, что Эмма Малинина будет не в большом восторге, несмотря на то, что с семьей будущего зятя у нее неплохое общение. Правда, окончательно молодые люди еще ничего не выбрали, поэтому велика вероятность, что они еще передумают.

Ранее жена Александра Малинина высказалась о новой избраннице своего сына.