Александр Домогаров рассказал, как Кончаловский лишил его работы из-за болезни экс-супруги

Александр Домогаров рассказал, как Андрей Кончаловский лишил его работы из-за болезни экс-супруги. Актер поделился откровением с изданием kp.ru.

В личном блоге сын Домогарова написал пост, в котором он сообщил о тяжелом заболевании матери и отказе от съемок из-за семейной трагедии. После этого на артиста обрушился шквал критики и обвинений в срыве проекта. Узнав о конфликте, звездный отец поспешил встать на защиту сына.

По словам Александра, когда заболела экс-супруга, им пришлось за ней ухаживать. И это «отнимало силы» у всех членов семьи: им было нелегко преодолеть данное испытание. Вот почему Домогаров призвал всех с пониманием относиться к чужому горю. При этом он упомянул, что не все коллеги поддержали его в трудный период. Как выяснилось, Кончаловский лишил актера работы в тот момент, когда она была ему необходима.

«Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием. А он — нет», — высказался артист.

Ранее 60-летний актер Александр Домогаров сообщил, что его сын может не пережить болезнь матери. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что сын Регины Тодоренко и Влада Топалова вновь получил серьезную травму головы.