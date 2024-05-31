Александр Домогаров назвал себя вольным художником после ухода из Моссовета

Александр Домогаров назвал себя вольным художником после ухода из Театра Моссовета. Об этом сообщает Telegram-канал Забайкальский международный кинофестиваль.

Весной 2024 года Александр Домогаров со скандалом ушел из Театра Моссовета, в котором служил более 25 лет. По словам актера, он с 2020 года наблюдал, как руководство разрушает театр. После увольнения Домогаров посетил Забайкальский международный кинофестиваль в Чите в Доме офицеров. Он вышел на сцену и исполнил композиции Владимира Высоцкого. Также Александр ответил на вопрос, волнующий многих поклонников. Зрители поинтересовались, в каком театре он будет служить после ухода из Моссовета. К слову, ответ не заставил себя ждать.

«Ни в каком. Я вольный художник», — высказался артист.

Ранее сообщалось, что актер Александр Домогаров 28 мая официально уволился из Театра Моссовета. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 87-летнюю актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после ковида.