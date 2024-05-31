Mash: 87-летнюю актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после ковида

87-летнюю актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после ковида. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19 мая 2024 года актрису госпитализировали из театра Маяковского в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее ковид. Более того, в больнице у Немоляевой случился приступ фибрилляции предсердий. Как утверждает источник, на сегодняшний день ее здоровью ничего не угрожает. Врачи отпустили артистку на домашнее лечение и запретили физические нагрузки. Также Немоляевой рекомендуется избегать стресса и перепада температур.

Отмечается, что 1 июня в театре Маяковского был запланирован спектакль «Бешеные деньги» с участием Немоляевой, однако вместо нее на сцену выйдет другая актриса.

На данный момент знаменитость не комментировала сообщение СМИ о своей выписке.

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