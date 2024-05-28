«Освободился от груза»: Александр Домогаров 28 мая расторг отношения с Театром Моссовета

Актер Александр Домогаров 28 мая официально расторг отношения Театром им. Моссовета, в котором прослужил почти 30 лет. Поводом для увольнения послужил затянувшийся конфликт с руководством театра, который в итоге перерос в громкий скандал.

«Я освободился от груза… Это надо было сделать ещё в октябре, когда меня поставили в ситуацию ниже плинтуса…», - написал Домогаров в своем Telegram-канале, когда подал заявление об уходе.

Как пишет Kp.ru, актер не собирается возвращаться в театр ни на минуту, поэтому его трудовую книжку заберет юрист. С администрацией театра Домогаров общается только через своих представителей.

«Теперь после 28 мая, когда я окончательно расторгну все юридические отношения, а человеческих нет уже очень давно, с внезапно «покрасневшим» театром Моссовета, наступит моя очередь. Мы тоже готовим материал о том, что же действительно происходило, происходит и к чему пришел этот театр», - написал актер.

Ранее актер Иван Агапов заявил, что Домогаров и руководство Театра Моссовета были «как кошка с собакой».