Певица Альбина Джанабаева тайно вернулась в Россию вслед за мужем Валерием Меладзе. Знаменитость намекнула на возвращение в соцсети.

После отъезда из России Альбина и Валерий не стали продавать элитный особняк в Подмосковье. Приехав в страну, супруги в нем обосновались. Альбина поделилась снимком, сделанным на кухне подмосковного дома.

Известно, что Меладзе раньше супруги вернулся в Россию. Летом 2024 года его заметили на деловой встрече в грузинском ресторане на Рублевке.

Отметим, что супруги не подтверждали сообщения о нахождении в стране, но и не опровергали.

Ранее сообщалось, что российские олигархи объявили негласный бойкот певцу Валерию Меладзе. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Альбины Джанабаевой за один концерт.