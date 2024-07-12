«Выступает редко»: продюсер раскрыл гонорар Альбины Джанабаевой за один концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл размер гонорара певицы Альбины Джанабаевой за одно выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Сейчас она выступает, но, крайне редко. Сказываются ли ее отношения с опальным Валерой Меладзе на спросе среди организаторов? Наверное, начну с того, что тогда, когда они коллаборировали как семейная пара, они были оба востребованы, потому что у них был ценник одинаковый, ну и соответственно, организатором это было выгодно. На сегодняшний день она, конечно, выступает сольно. Валера, как мы сами прекрасно понимаем, пытается сейчас обелиться и все-таки вернуться на нашу родину вновь с выступлениями», — высказался продюсер.

Дворцов отметил, что артистка никогда не требовала от организаторов заоблачных гонораров.

«В принципе, она никогда пальцы веером не строила среди организаторов. У нее нормальные расценки были: доходило от 700 тысяч до 3 миллионов рублей за концерт. То есть сейчас, если сказать, ее расценки варьируются в этом интервале. Что касается ее творческой натуры: она талантливая, она яркая, ее даже больше воспринимали, чем Меладзе, несмотря на его статус, известность, песни, репертуары», — высказался шоумен.

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