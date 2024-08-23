Альбина Джанабаева опубликовала кадры с дочерью от Меладзе, не скрывая ее лица

Альбина Джанабаева опубликовала кадры с дочерью от Валерия Меладзе, не скрывая ее лица. Певица подвела итоги лета в соцсети.

В личном блоге Альбина рассказала, как провела остаток августа. Она сделала нарезки из видео с самыми запоминающимися моментами. Судя по всему, певица много путешествовала: на кадрах запечатлены морское побережье и поля с цветами. Также на ролике была дочь Альбины от Валерия Меладзе. Обычно артистка скрывает Агату от публики или снимает со спины, но в этот раз звездная мама показала лицо наследницы.

«Наш август. Конечно, счастливых моментов было намного больше. Делюсь», — написала певица.

К слову, фолловеры восторженно отреагировали на публикацию, отметив сходство Агаты с родителями.

«Агата так выросла. Такая же красивая, как и ее родители. Взяла все самое лучшее от них. Такая хорошенькая», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, что за 89-летней матерью Валерия Меладзе присматривают чужие люди. Подробности читайте в этой новости.

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