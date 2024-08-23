НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 августа 2024, 11:28
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«Мне очень нравится»: Дана Борисова показала опухшее лицо через неделю после пластики

Дана Борисова сделала «лисьи глазки» и показала результат после пластики.
«Мне очень нравится»: Дана Борисова показала опухшее лицо через неделю после пластики

© Starface.ru

Телеведущая Дана Борисова вслед за блогером Викторией Боней легла под нож пластического хирурга ради «лисьих глаз» как у супермодели Беллы Хадид. 48-летняя звезда показала в своем блоге результат через неделю после пластики.

На опубликованном снимке Борисова предстала с опухшим лицом и с забинтованной головой. При этом сама Дана подчеркнула, что уже очень довольна тем, что получилось.

«Сегодня неделя после операции по изменению формы глаз (лисьи глазки) и подтяжки лба. Мне очень нравится, а вам?» - поинтересовалась телеведущая у своих подписчиков.

Борисова также отметила, что законодательницей тренда на «лисьи глаза» стала Белла Хадид и с грустью констатировала, что ради достижения такого эффекта ей пришлось «изрядно потерпеть».

«Мне очень нравится»: Дана Борисова показала опухшее лицо через неделю после пластики

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Дана Борисова заявила, что начала слепнуть и терять сознание после похудения с помощью «Оземпика». В начале 2024 года она призналась в приеме препарата для диабетиков. Телеведущая испытывала постоянную тошноту, но в итоге избавилась от 12 килограммов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Дана Борисова
Белла Хадид
пластическая операция
Виктория Боня
Русский шоу-бизнес