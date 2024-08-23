«Мне очень нравится»: Дана Борисова показала опухшее лицо через неделю после пластики
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Телеведущая Дана Борисова вслед за блогером Викторией Боней легла под нож пластического хирурга ради «лисьих глаз» как у супермодели Беллы Хадид. 48-летняя звезда показала в своем блоге результат через неделю после пластики.
На опубликованном снимке Борисова предстала с опухшим лицом и с забинтованной головой. При этом сама Дана подчеркнула, что уже очень довольна тем, что получилось.
«Сегодня неделя после операции по изменению формы глаз (лисьи глазки) и подтяжки лба. Мне очень нравится, а вам?» - поинтересовалась телеведущая у своих подписчиков.
Борисова также отметила, что законодательницей тренда на «лисьи глаза» стала Белла Хадид и с грустью констатировала, что ради достижения такого эффекта ей пришлось «изрядно потерпеть».
Ранее Дана Борисова заявила, что начала слепнуть и терять сознание после похудения с помощью «Оземпика». В начале 2024 года она призналась в приеме препарата для диабетиков. Телеведущая испытывала постоянную тошноту, но в итоге избавилась от 12 килограммов.