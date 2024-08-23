«Мне очень нравится»: Дана Борисова показала опухшее лицо через неделю после пластики

Телеведущая Дана Борисова вслед за блогером Викторией Боней легла под нож пластического хирурга ради «лисьих глаз» как у супермодели Беллы Хадид. 48-летняя звезда показала в своем блоге результат через неделю после пластики.

На опубликованном снимке Борисова предстала с опухшим лицом и с забинтованной головой. При этом сама Дана подчеркнула, что уже очень довольна тем, что получилось.

«Сегодня неделя после операции по изменению формы глаз (лисьи глазки) и подтяжки лба. Мне очень нравится, а вам?» - поинтересовалась телеведущая у своих подписчиков.

Борисова также отметила, что законодательницей тренда на «лисьи глаза» стала Белла Хадид и с грустью констатировала, что ради достижения такого эффекта ей пришлось «изрядно потерпеть».