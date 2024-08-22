НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 августа 2024, 15:26
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Дают лекарства, покупают продукты: за 89-летней матерью Валерия Меладзе присматривают совершенно чужие люди

SHOT: семейная пара присматривает за матерью Валерия Меладзе, живущей в Строгино.
Дают лекарства, покупают продукты: за 89-летней матерью Валерия Меладзе присматривают совершенно чужие люди

© Starface.ru

За 89-летней матерью певца Валерия Меладзе Нелли присматривают чужие люди. Некая семейная пара покупает продукты, дает лекарства.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дети Нелли Меладзе разъехались по разным странам – женщина осталась жить в квартире в Строгино. Месяц назад пожилую мать навестил сын Валерий.

Певец жаловался, что ему тяжело без матери и без России. Однако видеться с родственницей нет возможности.

«Поэтому пока за ней присматривает семейная пара — покупает продукты, даёт лекарства, помогает по хозяйству и т.п.», - пишет издание.

Отмечалось, что певец приехал в РФ с женой Альбиной Джанабаевой. На артистку обрушился шквал критики из-за того, что за свекровью ухаживают посторонние люди. «Джанабаевой некогда?» - интересовались в Сети.

Ранее сообщалось, что Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Валерий Меладзе
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