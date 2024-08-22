Дают лекарства, покупают продукты: за 89-летней матерью Валерия Меладзе присматривают совершенно чужие люди

За 89-летней матерью певца Валерия Меладзе Нелли присматривают чужие люди. Некая семейная пара покупает продукты, дает лекарства.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дети Нелли Меладзе разъехались по разным странам – женщина осталась жить в квартире в Строгино. Месяц назад пожилую мать навестил сын Валерий.

Певец жаловался, что ему тяжело без матери и без России. Однако видеться с родственницей нет возможности.

«Поэтому пока за ней присматривает семейная пара — покупает продукты, даёт лекарства, помогает по хозяйству и т.п.», - пишет издание.

Отмечалось, что певец приехал в РФ с женой Альбиной Джанабаевой. На артистку обрушился шквал критики из-за того, что за свекровью ухаживают посторонние люди. «Джанабаевой некогда?» - интересовались в Сети.

Ранее сообщалось, что Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года.