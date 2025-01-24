Актрисы Анна и Надежда Михалковы появились на премьере фильма в Москве с детьми. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Лотерея», в котором Анна Михалкова сыграла главную роль. Актриса посетила светское мероприятие, а семья приехала ее поддержать. Так, Михалкова вышла на красную дорожку с 11-летней дочкой, отдав предпочтение total black образу.

Также на просмотр фильма приехала Надежда Михалкова. Актриса взяла с собой детей, рожденных от Резо Гигинеишвили. Надежда отдала предпочтение пальто с леопардовым принтом, джинсам и синему свитеру.

Сообщается, что звездное семейство вело себя расслабленно перед камерами. Анна «подкалывала» дочь, а та оглядывалась на нее и улыбалась.

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