Обнималась с известным актером: Кристина Асмус впервые вышла в свет после травмы ноги

Актриса Кристина Асмус впервые вышла в свет после того, как в конце 2024 года получила тяжелую травму ноги. Звезда «Интернов» появилась на премьере фильма «Лотерея». Об этом сообщает Kp.ru.

Перед Новым годом Асмус оказалась на операционном столе. Она делилась, что разорвала переднюю крестообразную связку и повредила мениск. Из-за этого ей пришлось отложить съемки в кино и светские мероприятия. В январе актриса уже пошла на поправку, даже отдохнула без гипса на Мальдивах. А вернувшись, сразу же отметилась в Москве.

Кристина вышла в свет в черном мини-платье и жакете. Образ она дополнила длинными сапогами и сумочкой. Журналисты отметили, что была артистка без своего нового предполагаемого бойфренда – продюсера Ильи Буреца. Зато на красной дорожке она обнималась с известным актером – Милошем Биковичем. У звезд хорошие дружеские отношения.

Напомним, что свой роман с продюсером Кристина не подтверждала, но и не опровергала. Слухи распространились в конце ноября, когда пара вместе появилась на публике.

Ранее Кристина Асмус пожаловалась на долгое восстановление после травмы ноги.