«Разве я сумасшедшая?»: Юлия Хлынина 12 лет ходила к психотерапевту из-за проблем

Актриса Юлия Хлынина призналась, что 12 лет была в терапии с психотерапевтом. Она рассказала о своей жизни и творчестве в интервью WomanHit.ru.

Знаменитость отметила, что со специалистом они разбирали различные аспекты жизни, в том числе анализировали детские травмы. Консультации касались и творчества, так как это является огромной частью ее жизни. Оказалось, что в детстве Юлия была эмоционально подвижным ребенком.

«Я дислексик, путаю буквы, пишу с ошибками, но мне всегда нравились литература, философия, хотелось постигать смыслы, которые заложены там. И склонность к точным наукам была. Встал внутренний спор, куда двигаться дальше», – поделилась актриса.

Хлынина пояснила, что ее мама советовала ей вуз, где девушка могла бы получить «нормальную профессию» со своим математическим складом ума. Но ей все равно хотелось попробовать себя в актерстве. Правда, в какой-то момент у Юлии начались проблемы.

«Я стала замечать, что боюсь ездить в метро в час пик, тяжело переношу большое скопление людей — начались панические атаки. Я даже просила однокурсников встречать меня у входа в метро перед занятиями», – объяснила звезда.

Знаменитость призналась, что играла в театре у Константина Аркадьевича Райкина. Она изображала статую, которая «оживала», когда на нее наводили свет. Но девушка заметила, что столкнулась с тревожностью.

«Мама за меня сильно переживала и посоветовала обратиться к психоаналитику, к которому ходит дочь ее подруги. Я возмутилась: разве я сумасшедшая?! Тогда это было немодно, непопулярно и не так доступно, как сейчас. В современном обществе, даже в нашей стране, к счастью, уже стало нормой лечить не только тело, но и душу. Благо я тогда все-таки на это решилась — и вот двенадцать лет была в терапии», – добавила Юлия.

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