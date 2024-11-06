Впервые за долгое время: дочь Дмитрия Маликова появилась на публике с 79-летней бабушкой

Стефания, дочь певца Дмитрия Маликова, опубликовала редкое фото с 79-летней бабушкой Людмилой Вьюнковой. Они вместе посетили матч по футболу в Москве.

Девушка опубликовала фотографию на своей странице в социальных сетях. На ней Стефания обняла бабушку, а та придержала ее руку в ответ. Снимок, судя по всему, был сделан из ВИП-трибуны. На футбольном поле встретились «Локомотив» и «Динамо».

«Мое сердечко», — подписала изображение Стефания Маликова.

Дочь известного певца не раз говорила, что ее переполняют любовь и благодарность к бабушке и деду, передает Газета.Ru. Также девушка отмечала, что ей повезло расти в семье с правильными ценностями.

Ранее известный пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом "Страсти" прокомментировала свежие фотографии Дмитрия Маликова. Она заявил, что исполнитель обладает хорошей генетикой.