Актрису Марию Порошину заподозрили в тайной свадьбе

50-летняя актриса Мария Порошина вышла в свет с обручальным кольцом на пальце. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялся показ фильма «Непослушники». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Мария Порошина. Актриса поздравила с премьерой экс-возлюбленного Гошу Куценко, сыгравшего главную роль. Актеры расстались много лет назад, сумев сохранить дружеские отношения. Порошина появилась на мероприятии с дочками Полиной и Глафирой.

Для выхода в свет Мария выбрала расслабленный образ. Она надела льняной костюм и кроссовки. Актриса дополнила образ украшениями, легкой укладкой и нюдовым макияжем. Журналисты обратили внимание, что Порошина вышла в свет с кольцами на безымянном пальце правой руки. Одно украшение — тонкое, обручальное; другое — широкое. Сотрудники СМИ заподозрили актрису в тайной свадьбе.

Примечательно, что сама Порошина не комментирует личную жизнь.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Порошина удивила резкими переменами во внешности. Подробности читайте в этой новости.

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