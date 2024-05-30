«Похудела, похорошела»: Надежда Бабкина вернулась к молодому фавориту

74-летняя певица Надежда Бабкина вернулась к молодому фавориту Сергею Рябову. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2023 году историк моды Александр Васильев намекнул на расставание Бабкиной с Евгением Гором. Он заявил, что у певицы появился молодой поклонник Сергей. По мнению публики, им оказался помощник Бабкиной Сергей Рябов. Мужчина долгое время работал в театре артистки и получал внушительную сумму — 500 тысяч рублей в месяц. Однако после того, как Сергея не повысили, он принял решение об уходе.

Как утверждает источник, через несколько месяцев Бабкина позвонила Рябову и попросила вернуться. Также певица передала Сергею под контроль финансовые вопросы театра. Сообщается, что, вернувшись, он уволил старую команду.

«Надежду Георгиевну Сергей называет по-простому — Надя. Все видят, как Бабкина влюблена, как она летает. Похудела, похорошела. Отношения с Рябовым ее сильно вдохновляют», — рассказал инсайдер.

Более того, инсайдер утверждает, что сын Бабкиной одобрил выбор матери.

Отметим, что ни певица, ни ее помощник не подтверждали слухи о романе.

Ранее сообщалось, что 74-летняя певица Надежда Бабкина потратила почти 3,5 млн рублей на пластику. Подробности читайте в этой новости.