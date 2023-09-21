Выглядит на 30 лет: Мария Порошина удивила резкими переменами во внешности

Актриса Мария Порошина появилась в новом образе: она сменила прическу и цвет волос. Соответствующими кадрами поделилась ее коллега и подруга Наталия Антонова.

На изменения во внешности Порошиной обратил внимание сайт «7Дней.ru».

Отмечается, что стилисты подобрали Порошиной удачную стрижку и прическу, а также сделали благородный цвет волос. За счет этого 49-летняя знаменитость стала выглядеть моложе.

Поклонники изумились красотой сильно помолодевшей актрисы. Они писали под фото подруг: «Вам самим больше 30 не дашь».

Издание предполагает, что изменения связаны с ролью в новом проекте. Официального подтверждения этой информации нет.

В 2022 году Порошина тоже кардинально меняла имидж. Тогда актриса перекрасила волосы в темный цвет. Некоторые поклонники думали, что у актрисы парик.