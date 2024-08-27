Актрису из «Служебного романа» Инну Выходцеву госпитализировали в Москве после падения

90-летнюю актрису Инну Выходцеву госпитализировали в Москве. По информации Пятого канала, звезда «Служебного романа» упала и ударилась головой.

Предварительно, заслуженная артистка России попала в больницу и ей диагностировали открытую рану головы. 25 августа медики забрали ее на носилках.

Отметим, что пока неизвестно, в каком состоянии находится Выходцева. Ни она, ни ее представители новости о госпитализации еще не прокомментировали.

Инна Выходцева стала известна по ролям во многих проектах. Среди них «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Тихий Дон» и другие.

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