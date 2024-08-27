87-летней актрисе Светлане Немоляевой стало плохо дома в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, знаменитость вызвала скорую помощь, когда почувствовала боли в области сердца и слабость. Прибывшие на место медики порекомендовали госпитализировать ее, однако Немоляева решила остаться дома.

Сообщается, что актриса несколько дней проведет под наблюдением врачей на амбулаторном лечении.

Напомним, в мае 2024 года Светлану Немоляеву госпитализировали с коронавирусом. Тогда же у нее обнаружили проблемы с сердцем — врачи диагностировали у актрисы приступ фибрилляции предсердий. Спустя неделю народную артистку выписали из больницы с отрицательными тестами на ковид.

Ранее мы писали о том, что Светлана Немоляева опровергла слухи о существовании черных списков на «Мосфильме».