«Держу себя в руках»: похудевший Николаев рассказал о здоровье после перенесенного инфаркта

Народный артист РФ Игорь Николаев рассказал о здоровье после перенесенного инфаркта. Его слова приводит mk.ru.

64-летний музыкант посетил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2024» и рассказал, что начал борьбу с лишним весом.

«Я только в процессе похудения. Это начало. Держу себя в руках!», — поделился исполнитель.

Николаев также ответил на вопрос о своем самочувствии после перенесенного осенью минувшего года инфаркта, из-за которого он перенес запланированные концерты.

«Спасибо, сейчас у меня все хорошо. Дай Бог здоровья каждому!», — отметил певец.

Напомним, 15 сентября в различных СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Игоря Николаева. Позднее сообщалось, что у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что музыкант поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в соцсетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации.

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