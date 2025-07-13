НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 июля 2025, 20:32
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Фигура возлюбленной Цекало Дарины Эрвин напугала пользователей

Фигура возлюбленной Цекало Дарины Эрвин напугала пользователей

© Starface.ru

Фигура возлюбленной Цекало Дарины Эрвин напугала пользователей. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин регулярно выкладывает снимки своей фигуры — на днях она снова опубликовала фотографию во время прогулки с собакой. На снимке Эрвин выглядит заметно похудевшей.

Фигура возлюбленной Цекало Дарины Эрвин напугала пользователей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Это же подметили и пользователи Сети, которые раскритиковали девушку: «Это уже перебор. Ребра торчат, выглядит пугающе», «Зачем так пугать людей? Кто-то ей скажет, что это некрасиво?», «Сначала уши торчат, потом ребра. Что дальше?».

Напомним, Дарина Эрвин вышла замуж за Александра Цекало в 2019 году. Разница в возрасте между супругами составляет 30 лет.

Ранее мы писали о том, что вернувшуюся в Россию Дарину Эрвин сравнили с экс-женой Александра Цекало Лолитой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Александр Цекало
Дарина Эрвин