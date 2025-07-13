Фигура возлюбленной Цекало Дарины Эрвин напугала пользователей

Это же подметили и пользователи Сети, которые раскритиковали девушку: «Это уже перебор. Ребра торчат, выглядит пугающе», «Зачем так пугать людей? Кто-то ей скажет, что это некрасиво?», «Сначала уши торчат, потом ребра. Что дальше?».

Напомним, Дарина Эрвин вышла замуж за Александра Цекало в 2019 году. Разница в возрасте между супругами составляет 30 лет.

Ранее мы писали о том, что вернувшуюся в Россию Дарину Эрвин сравнили с экс-женой Александра Цекало Лолитой.