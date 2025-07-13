Поклонники подозревают Полину Диброву в расставании с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Полина Диброва часто публикует фотографии в своем блоге, однако в последнее время женщина не появляется в компании мужа Дмитрия Диброва. Нет совместных фотографий с супругом и в ее соцсетях.

Поклонники уже заподозрили неладное и пишут под постами Дибровой о том, все ли хорошо в ее отношениях с телеведущим: «Полина, где ваш муж?!».

Однако сама девушка предпочитает игнорировать любые вопросы о супруге.

Напомним, сам Дмитрий Дибров недавно решил зарабатывать на онлайн-стримах. За первый день зрители перевели ему около 30 тысяч рублей.

Дмитрий Дибров и Полина Диброва поженились 28 марта 2009 года. Телеведущий начал ухаживать за будущей женой, когда той было еще 17 лет.

Ранее мы писали о том, что Анна Asti намекнула на расставание с мужем.