Актрису Алену Бабенко лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщает ТАСС.

Измайловский суд Москвы оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года из-за отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также Бабенко признана виновной в совершении административного правонарушения за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования.

На данный момент актриса никак не комментировала лишение прав.

Ранее сообщалось, что актриса Алена Бабенко поссорилась с сыном из-за политических разногласий. Родственники не общаются уже 2 года. Подробности читайте в этой новости.

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